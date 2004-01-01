Flügel des Grauens
84 Min.Ab 12
84 Min.Ab 12
Flügel des Grauens
Die Jagd auf die Kidnapper eines amerikanischen Touristen führt die CIA-Agenten Ty Griffin und Jennifer Wells nach Bukarest. Doch plötzlich sind die Gangster spurlos verschwunden, ihre Beute haben sie in einer Blutlache zurückgelassen. Sie wurden Opfer von grauenhaften Monstern, die seit Jahrhunderten in den Katakomben der Stadt darauf warten, ihren Vernichtungsfeldzug gegen die Menschheit fortzusetzen: Die Gargoyles sind zurück. Und sie sind auch mit den modernsten Waffen nicht aufzuhalten.
Genre:Horror
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Gargoyle Productions A.V.V. 2004