Flugzeugabsturz der Electra? | Ice Pilots

Der größte Frachtauftrag könnte platzen, nachdem Manager Duane die Crew der Electra ohne Aufsicht arbeiten ließ und lieber Zeit zu Hause verbrachte. Eine Entscheidung, die ihn sogar den Job kosten könnte. Für den großen Auftrag müssen Kapitän Brian Harrison und seine drei Kollegen etwa 90 Tonnen Baumaterial in die hohe Arktis transportieren. Bei dem geplanten Tankstopp gibt es die ersten Probleme, denn der Tanker hat zu wenig Treibstoff dabei und muss erst Nachschub holen, was den engen Zeitplan der Piloten in Gefahr bringt. Weitere Probleme gibt es, als auf dem letzten Flug des Tages plötzlich ein Drehzahlalarm ausgelöst wird. Wird das Flugzeug bis zur Landung durchhalten?
