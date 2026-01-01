Vor TV
Forrest Gump
137 Min.Ab 12
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Forrest Gump
Der kleine Forrest Gump ist gehbehindert und nicht gerade mit Intelligenz gesegnet. Die Hänseleien seiner Mitschüler spornen ihn jedoch zu ungeahnten Leistungen an. Er bringt es vom gefragten Football-Spieler der 50er bis zum Millionär der 70er-Jahre. Im Vietnam-Krieg rettet er vielen Kameraden das Leben und wird von den Mächtigen der Nation für seine Verdienste ausgezeichnet. Doch seine Gedanken kreisen nur um seine Jugendfreundin Jenny, die er aus den Augen verloren hat ...
Genre:Tragikomödie, Romanze, Abenteuer, Krieg, Historisches Drama
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.