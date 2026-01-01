Frankenstein Corpses
102 Min.Ab 16
102 Min.Ab 16
Frankenstein Corpses
In dieser schaurigen modernen Frankenstein-Geschichte bricht die Welt eines brillanten jungen Neurowissenschaftlers zusammen, als seine Verlobte auf tragische Weise ertrinkt. Nachdem er ein Serum entdeckt hat, das totes Gewebe wieder zum Leben erwecken kann, schmiedet er einen Plan, um seine Freundin von den Toten wiederzubeleben. Sein Plan hat schreckliche Folgen, als er erkennt, dass er das Leben eines anderen nehmen muss, um ihr Leben zu retten.
Genre:Horror, Thriller
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Tiberius Film