Frankie und Johnny
84 Min.Ab 6
84 Min.Ab 6
Frankie und Johnny
Elvis Presley unterhält in einer musikalischen Komödie: Sänger Johnny hat eine berufliche Pechsträhne. Mit seiner Partnerin Frankie und einer Revuetruppe will sich der Erfolg einfach nicht einstellen. Als er jedoch die rothaarige Schönheit Nellie kennenlernt, scheint das Glück bei ihm einzukehren. Nun reißen sich beide Frauen um Johnny, der von einer chaotischen Situation in die nächste tappt.
Genre:Musical
Produktion:US, 1965
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© MGM International Television Distribution