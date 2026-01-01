Frauen wollen mehr
95 Min.Ab 12
95 Min.Ab 12
Frauen wollen mehr
Bauern suchen Frauen: In Kremmen / Brandenburg herrscht akuter Frauenmangel - busseweise zieht es die Damen in die Großstadt. Schlechte Perspektiven für Ben und seine Kumpels. Doch alles ändert sich, als Maja Rebner nach Kremmen zurückkehrt. Auch sie hat einst ihrer Heimatstadt Adieu gesagt, um in Mailand als Stoffdesignerin Karriere zu machen - gemeinsam mit ihrem italienischen Freund Luca ...
Genre:Comedy, Romanze
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Janus Film GmbH