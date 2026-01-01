Frederick... und andere wunderschöne Geschichten
Frederick... und andere wunderschöne Geschichten
Mit den liebevoll animierten Geschichten von Leo Lionni erwachen einige der beliebtesten Figuren der Kinderliteratur zum Leben. Im Mittelpunkt steht die kleine Maus Frederick, die scheinbar nichts für den Wintervorrat tut, während ihre Freunde fleißig Körner und Nüsse sammeln. Stattdessen sammelt Frederick Farben, Eindrücke und Geschichten. Als die kalte Jahreszeit hereinbricht, zeigt sich, dass Fantasie, Hoffnung und Kreativität ebenso wertvoll sein können wie materielle Vorräte. Neben Fredericks berührender Geschichte warten weitere bezaubernde Abenteuer auf junge Zuschauer. Das außergewöhnliche Krokodil Cornelius, die Frösche Milton, Rupert und Lydia sowie der mutige Fisch Swimmy erleben spannende Begegnungen und vermitteln auf spielerische Weise wichtige Werte wie Freundschaft, Mut, Toleranz und Selbstvertrauen. Eine poetische Sammlung zeitloser Erzählungen für die ganze Familie, die Kinder dazu einlädt, die Welt mit offenen Augen und viel Fantasie zu entdecken.