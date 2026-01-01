Freigang
36 Min.Ab 12
36 Min.Ab 12
Freigang
Die 25-jährige Kathi bekommt einen Tag Freigang aus dem Gefängnis, um den Geburtstag ihres Sohnes zu feiern. Als sie den Dreijährigen völlig verwahrlost bei dessen Pflegemutter vorfindet, muss sie sich bis zu ihrer Rückkehr in die JVA entscheiden: Gibt sie das Kind in fremde Hände und ermöglicht ihm damit ein besseres Leben - oder erhält sie sich die Chance auf eine gemeinsame Zukunft?
Genre:Drama
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
12ANGST
Copyrights:© Stern, Dohr, Winzinger, Hoss, Writze