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Friedrichstadt-Palast - Eine Revue entsteht

Friedrichstadt-Palast - Eine Revue entsteht

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WELT
Friedrichstadt-Palast - Eine Revue entsteht

Friedrichstadt-Palast - Eine Revue entsteht

Eine Bühne von Weltformat, ein Millionenprojekt und ein Traum, der alles kostet: Diese Reportage begleitet die Entstehung der spektakulären Grand Show „BLINDED by DELIGHT“ im Berliner Friedrichstadt-Palast - vom ersten Casting bis zur Premiere. Im Mittelpunkt steht Schlagersänger Julian David, der um seine große Chance kämpft. Zwischen künstlerischem Wagnis, technischen Meisterleistungen und emotionalen Momenten entsteht ein faszinierender Blick hinter die Kulissen.

Genre:
Spezial, Dokumentation
Altersfreigabe:
0