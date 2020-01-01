Frontier: Kampf um Texas
96 Min.Ab 12
96 Min.Ab 12
Frontier: Kampf um Texas
Texas, 1849: Um das kaum bevölkerte Land zu kolonialisieren, wird die mexikanische Bevölkerung zunehmend von ihrem Grund und Boden vertrieben. Auch das bisher friedliche Leben der beiden Familien Iturraldes und Villareals ist zerstört, nachdem sie sich geweigert haben, ihre Ranch an die MacKenzies zu verkaufen - Ein irischer Clan, der vor nichts zurückschreckt, um seine Ziele zu erreichen. Was die Iren um jeden Preis wollen, liegt tief verborgen unter der Erde: Erdöl!
Genre:Western
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ITN Distribution 2020