Frühstück mit einer Unbekannten
95 Min.Ab 0
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Frühstück mit einer Unbekannten
Laurens (Jan Josef Liefers), akribischer Referent im Finanzministerium, trifft in einem Berliner Café auf Gina, eine offene Hebamme (Julia Jentsch). Auf seinen Wunsch begleitet sie ihn zum G8 Gipfel in Heiligendamm. Dort kommt beim offiziellen Dinner zwischen Gina und der Kanzlerin zu einem Eklat. Gina entlarvt mit direkten Worten politische Heuchelei. Laurens muss sich nun entscheiden…
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