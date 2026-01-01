Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Fucking Drama

Fucking Drama

18 Min.Ab 12
Joyn AT18 Min.Ab 12
Joyn AT
Fucking Drama

Fucking Drama

Ein junges, verliebtes Pärchen lässt sich spontan auf ein als „besonders arg“ angekündigtes Untergrund-Theaterstück in einem dunklen Keller ein. Das Stück beginnt wie erwartet „künstlerisch wertvoll“ – das Publikum ist eher gelangweilt, einige filmen belustigt mit. Die Stimmung kippt jedoch schlagartig, als Manfred Amour, der Autos des Stückes, den Keller betritt.

Genre:
Thriller
Produktion:
AT, 2017
Altersfreigabe:
12
ANGST, GEWALT
Copyrights:
© Michael Podogil, Sebastian Schreiner, Jakob Fuhr, Lukas Zweng