Fucking Drama
18 Min.Ab 12
18 Min.Ab 12
Fucking Drama
Ein junges, verliebtes Pärchen lässt sich spontan auf ein als „besonders arg“ angekündigtes Untergrund-Theaterstück in einem dunklen Keller ein. Das Stück beginnt wie erwartet „künstlerisch wertvoll“ – das Publikum ist eher gelangweilt, einige filmen belustigt mit. Die Stimmung kippt jedoch schlagartig, als Manfred Amour, der Autos des Stückes, den Keller betritt.
Genre:Thriller
Produktion:AT, 2017
Altersfreigabe:
12ANGST, GEWALT
Copyrights:© Michael Podogil, Sebastian Schreiner, Jakob Fuhr, Lukas Zweng