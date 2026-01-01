Für immer in meinem Herzen
Für immer in meinem Herzen
Nach ihrem Praktikum im O‘Hanlon’s Inn in Irland erhält Jenna Murphy die Chance ihres Lebens: Sie ergattert einen Job im weltbekannten Pugsley Hotel in Ohio. Doch dafür muss sie ihren Freund und Musiker Charlie zurücklassen und den großen Ozean überqueren. Als sich Charlie die Möglichkeit bietet, mit seiner Band durch Europa zu touren, gehen Jenna und er schweren Herzens getrennte Wege. Fünf Jahre später kehrt die frischverlobte Jenna zurück, um ein neues Pugsley Hotel in Dublin zur eröffnen. Auf dem Weg dahin stattet sie ihren alten Freunden aus Kenmare einen Überraschungsbesuch ab und trifft auf Charlie. Durch eine Fügung des Schicksals helfen beide dem Besitzer des alten Inns aus. Alte Gefühle und neue Wahrheiten kommen auf und Jenna muss sich entscheiden, wohin ihr Herz gehört.