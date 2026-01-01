Galgenvögel
Galgenvögel
Nach erfolgreichen Banküberfällen in Idaho und Utah kehrt Butch Cassidy mit seiner gefürchteten Outlaw-Bande in ihr geheimes Versteck in Wyoming zurück. Dort warten sie auf zwei alte Weggefährten: Sundance und Brady Sutton, die nach drei Jahren Haft endlich aus dem Gefängnis entlassen wurden. Während Cassidy fest davon ausgeht, dass beide wieder Teil seiner Bande werden, hat Brady andere Pläne. Er will mit der Vergangenheit abschließen und ein ehrliches Leben als Hufschmied beginnen. Doch Cassidy denkt nicht daran, ihn einfach ziehen zu lassen. Für ihn zählt allein Loyalität – und Verrat wird nicht geduldet. Zwischen alten Freundschaften, neuen Hoffnungen und drohender Gewalt spitzt sich die Lage immer weiter zu. Brady gerät in einen gefährlichen Konflikt zwischen seinem Wunsch nach einem Neuanfang und den Fesseln seiner Vergangenheit.