Gangs of New York
160 Min.Ab 16
160 Min.Ab 16
Gangs of New York
Manhattan um 1860: Amerika steht kurz vor dem Bürgerkrieg, doch für die Ärmsten der Armen in New York tobt der Krieg bereits vor der eigenen Haustür. Der Stadtteil Five Points wird zum Anziehungspunkt der Unterwelt, wo sich rivalisierende Straßenbanden blutig bekämpfen. Hierhin kehrt auch der irisch-amerikanische Einwanderer Amsterdam Vallon nach langer Haftstrafe zurück, weil er noch eine alte Rechnung mit dem Gangsterboss William Cutting offen hat ...
Genre:Historisches Drama, Krimi-Drama
Produktion:IT, 2002
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Splendid Film GmbH