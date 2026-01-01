Gangster, Spieler und ein Sheriff
Gangster, Spieler und ein Sheriff
Kansas in den 1870er-Jahren: In einer hitzigen Grenzstadt stehen die Zeichen auf Eskalation. Gierige Viehbarone reißen Weideland an sich, heizen die Stimmung gegen die indigene Bevölkerung an und schrecken selbst vor Mord und falschen Anschuldigungen nicht zurück. Sheriff Bat Masterson versucht, Ordnung zu bewahren, doch die Lage droht zu entgleisen – ein neuer Indianerkrieg scheint nur noch eine Frage der Zeit. Unterstützung erhält Masterson ausgerechnet von zwei ebenso schillernden wie gefährlichen Männern: dem legendären Gesetzeshüter Wyatt Earp und dem zynischen, messerscharf denkenden Spieler Doc Holliday. Alte Rivalitäten, Misstrauen und persönliche Konflikte erschweren das Bündnis, doch angesichts skrupelloser Gangster und korrupter Machtstrukturen bleibt ihnen keine Wahl.