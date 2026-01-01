Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Garfield: Eine extra Portion Abenteuer

Garfield: Eine extra Portion Abenteuer

98 Min.Ab 0
SAT.198 Min.Ab 0
Joyn+
SAT.1
Garfield: Eine extra Portion Abenteuer

Garfield: Eine extra Portion Abenteuer

Der verfressene Kater Garfield wächst wohlbehütet bei seinem Herrchen Jon auf. Hier genießt er sein bequemes Leben in vollen Zügen. Erst als sein Vater Vic plötzlich nach Jahren wieder auftaucht, gerät Garfields Welt aus den Fugen. Gemeinsam mit seinem Hundekumpel Odie begibt er sich auf eine abenteuerliche Reise, um Vic aus der Klemme zu helfen..

Genre:
Animation, Familie, Comedy
Produktion:
US, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:
© Sony Pictures Television International Deutschland