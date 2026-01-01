Gaston – Katastrophen am laufenden Band
83 Min.Ab 6
83 Min.Ab 6
Gaston – Katastrophen am laufenden Band
Ein neuer Praktikant im zu kurzen grünen Rollkragen-Pulli mischt die Agentur 'Au petit Coin' auf: Hat es Gaston Lagaffe (Théo Fernandez) etwa darauf angelegt, Geschäftsführer Prunelle (Pierre-François Martin-Laval) in den Wahnsinn zu treiben? Denn dem jungen Mann ist sein Büroschlaf heilig, weshalb die Post gern auch mal liegen bleibt. Andererseits sprüht Gaston vor Erfindungsreichtum, wenn es darum geht, den Kolleginnen und Kollegen ihr Dasein schmerzhafter - Verzeihung - angenehmer zu gestalten...
Genre:Abenteuer, Comedy
Produktion:FR, BE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH