Geboren am 4. Juli
139 Min.Ab 16
139 Min.Ab 16
Geboren am 4. Juli
Enthusiastisch und voller Patriotismus meldet sich der junge Ron Kovic bei den Marines und wird in den Vietnamkrieg geschickt. Er kehrt querschnittsgelähmt, desillusioniert und völlig verbittert zurück. Wieder in der Heimat gelingt es ihm bald nicht mehr, hinter dem Einsatz zu stehen. Ron hat viel Leid gesehen, seine Erinnerungen lassen ihn nicht los. Während er sich mit seiner veränderten Lebenssituation zu arrangieren versucht, wird er auch zu einem engagierten Kriegsgegner.
Genre:Dokudrama
Produktion:US, 1989
Altersfreigabe:
16DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH