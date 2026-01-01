Gefährliche Schönheit – Die Kurtisane von Venedig
112 Min.Ab 12
Gefährliche Schönheit – Die Kurtisane von Venedig
Venedig im 16. Jahrhundert: Die attraktive Veronica Franco hofft, über die Liebe zu dem jungen Adeligen Marco Venier, endlich Zutritt zur königlichen Hofgesellschaft zu finden. Doch dessen Eltern verhindern die unstandesgemäße Mesalliance. Wie schon ihre Mutter Paola wählt nun Veronica das Leben einer Kurtisane. Eine einflussreiche, aber auch gefährliche Position... Als sie Geheimagenten des Vatikans der Hexerei anklagen, nutzt Veronica den Prozess, um die Heuchelei der männerdominierten Gesellschaft zu entlarven.
Genre:Biografie, Drama
Produktion:US, 1998
