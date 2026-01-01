GEFAHR AM BERG
52 Min.Ab 6
52 Min.Ab 6
GEFAHR AM BERG
Rund zwei Drittel der österreichischen Fläche sind Bergland, und die Wanderlust packt viele. In den Bergen lauern jedoch zahlreiche Gefahren. 2023 verlieren 266 Menschen ihr Leben in den österreichischen Bergen. Die Zahl der alpinen Unfälle steigt jedes Jahr aufs Neue. Aus welchen Gründen geraten Menschen in Bergnot? Welche Rolle spielt Selbstüberschätzung am Berg? Claudia Sandler wandert quer durch Österreich und fragt: Werden die Berge gefährlicher oder wir unvorsichtiger?
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4