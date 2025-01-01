Gefallene Herrscher: Die letzten Tage von Bin Laden, Hussein und Gaddafi
Mit seinen vielfachen Schlägen gegen die USA in den 90er Jahren und den grausamen Selbstmordattentaten am 11. September 2001 hat er die Welt für immer verändert. Noch immer ist Osama bin Laden ein Idol für fanatische Muslime auf der ganzen Welt. Wie konnte aus dem Sohn eines saudischen Milliardärs ein terroristisches Mastermind werden? Die Dokumentation geht der Frage auf den Grund. Mehr als zwei Jahrzehnte lang regiert Saddam Hussein den Irak. Ein Diktator, der Menschenrechte und Menschlichkeit vollkommen missachtet. Schon als jugendlicher Straßengangster macht er vor Gewalt nicht Halt. Später wird er wegen des Massakers an Schiiten und Kurden zum Tode verurteilt und hingerichtet. Die Dokumentation zeigt, was Hussein zu einem der grausamsten Tyrannen im Nahen Osten macht. Mit eiserner Hand herrscht Muammar al-Gaddafi 42 Jahre lang über Libyen. Als Diktator versetzt er die ganze Welt immer wieder in Angst und Schrecken. Eine entsetzliche Tat nach der nächsten. Bis ihn 2011 der Arabische Frühling nicht nur seine Macht, sondern auch das Leben kostet. Die Dokumentation porträtiert einen der am längsten herrschenden Machthaber.