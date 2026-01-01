Gegen jede Chance
117 Min.Ab 12
Gegen jede Chance
Der ehemalige Footballspieler Terry wird von seinem Freund Jake damit beauftragt, dessen Freundin Jessie, die ihn verlassen und dabei 50.000 Dollar mitgenommen hat, zu suchen. Als er sie in Mexiko findet, beginnen die beiden eine leidenschaftliche Affäre - doch Jake ist den beiden dicht auf den Fersen ...
Genre:Krimi-Drama, Action, Romanze
Produktion:US, 1984
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH