100 Min.Ab 16
Geheimes Verlangen
Die verheiratete Psychologin Veronica lernt zufällig den jungen Künstler Victor kennen. Zwischen den beiden entwickelt sich eine Affäre, die Veronica bald zum Verhängnis werden soll. Denn Victor entwickelt eine Art Besessenheit mit ihr und beginnt, nach und nach in alle Bereiche ihres Lebens einzudringen. Veronica erkennt, dass sie sich von ihm lösen muss, bevor es ihm gelingt, ihr Leben völlig zu zerstören.
Genre:Drama, Romanze, Thriller
16
Copyrights:© PLAION PICTURES GmbH