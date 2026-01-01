Vor TV
Get Out
101 Min.Ab 16
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Nach fünf Monaten Beziehung ist nun der nächste Schritt an der Reihe und Chris stimmt zu, die Eltern von Rose kennenzulernen. Nur ob die Familie auch die unterschiedlichen Hautfarben des Paares akzeptiert, lässt den Dunkelhäutigen zögern. Alle Zweifel sind jedoch wie weggeweht, als auch er herzlich begrüßt wird. Mit der Zeit bemerkt der Fotograf aber, dass sich alle Schwarzen in der Kleinstadt sehr sonderbar verhalten ...
Genre:Horror, Thriller, Schwarze Komödie
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH