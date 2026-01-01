Ghost Rider
106 Min.Ab 12
106 Min.Ab 12
Ghost Rider
Oscar-Preisträger Nicolas Cage als Ghost Rider: Um seinen Vater zu retten, verkauft der Motorrad-Stuntman Johnny Blaze seine Seele an den Teufel. Jahre später bietet ihm der Teufel jedoch einen weiteren Kuhhandel an: Johnny bekommt seine Seele zurück, wenn er einen Feind des Teufels besiegt: Blackheart, den Sohn des Teufels. Johnny nimmt den Kampf auf - gegen den Dämon und für seine Seele, ausgestattet mit übermenschlichen Kräften wird er zum Ghost Rider.
Genre:Action
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN