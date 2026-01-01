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Glarner Küche - von Ankenzelten bis Zigerbrüüt

Glarner Küche - von Ankenzelten bis Zigerbrüüt

30 Min.Ab 6
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Glarner Küche - von Ankenzelten bis Zigerbrüüt

Der Kanton Glarus ist speziell, auch in der Küche. Das älteste Schweizer Markenprodukt, der Schabziger, polarisiert wie kein anderer Schweizer Käse. Entweder man liebt ihn, oder man nimmt Reissaus, sobald man ihn riecht. Kombinationen aus süss und salzig gehörten zur Glarner Küche lange bevor «Sweet and Sour» auch im «Zigerschlitz» populär wurde.

Genre:
Spezial, Dokumentation, Kochen
Produktion:
CH, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:
© NZZ TV