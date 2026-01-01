Glassboy
Glassboy
Mitreißendes Coming-of Age-Abenteuer. Ein Elfjähriger, der an einer lebensbedrohlichen Erbkrankheit leidet, befindet sich im Haus seiner Familie in Isolation. Als er die Anführerin einer Fahrrad-Clique kennenlernt, gewinnt er Freunde und beginnt, sich mehr Freiheiten zu erkämpfen. Der Elfjährige Pino lebt von der Außenwelt abgeschottet in seinem Zimmer, in dem er alles hat, was er sich wünschen kann, außer Freunde. Weil bei ihm Hämophilie diagnostiziert worden ist, untersagen ihm seine Eltern jeglichen Kontakt mit anderen, um ihn nicht zu gefährden. Andere Kinder kann Pino daher nur durch sein Fernglas beobachten. Am liebsten folgt er dabei der Bande vom alten Marktplatz, die sich selbst 'Nerds' nennt. Als es zu einer überraschenden Begegnung mit deren Anführerin Mavi kommt, ändert sich für Pino schlagartig alles.