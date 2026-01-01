Glory – Eine ungezähmte Freundschaft
Glory – Eine ungezähmte Freundschaft
Sarahs Leben gerät aus dem Gleichgewicht, als ihr Vater sie nach wiederholtem Ärger in der Schule auf eine abgelegene Pferdefarm schickt. Widerwillig tritt sie die Reise an und ist überzeugt, dort keine glückliche Zeit zu verbringen. Doch alles verändert sich, als sie dem wilden Hengst Glory begegnet. Das als unzähmbar geltende Pferd fasziniert Sarah vom ersten Moment an. Zwischen dem eigenwilligen Mädchen und dem stolzen Tier entsteht eine außergewöhnliche Verbindung, die beiden neuen Mut gibt. Während Sarah auf der Farm langsam ihren Platz findet, wächst eine Freundschaft, die stärker ist als alle Hindernisse. Als Glory an neue Besitzer verkauft wird und die Trennung unausweichlich scheint, setzt Sarah alles daran, ihren Freund nicht zu verlieren. Ein berührendes Familienabenteuer über Vertrauen, Zusammenhalt und die Kraft einer besonderen Freundschaft zwischen Mensch und Tier.