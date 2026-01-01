God of War - Krieg der Dämonen
77 Min.Ab 16
77 Min.Ab 16
God of War - Krieg der Dämonen
In einer Welt voller hinterhältiger Dämonen und blutrünstiger Götter muss sich Prinz Mairok (Ryan A. Phillips) in ein gefährliches Abenteuer stürzen. Um das Ende seiner Welt zu verhindern und seinen Bruder zu retten, begibt er sich auf die Mission, eine gestohlene magische Rüstung vom Gott der Zerstörung wiederzuerlangen...
Genre:Fantasie, Abenteuer
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH