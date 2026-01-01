Zum Inhalt springenBarrierefrei
Gods of Egypt

ATV123 Min.Ab 12
ATV
Spektakulärer Actionkracher mit Gerard Butler und Nikolaj Coster-Waldau: Nachdem sich Set, der Gott der Dunkelheit, des ägyptischen Throns bemächtigt hat, droht das Reich im Chaos zu versinken. Bek ist einer der wenigen, der gegen den barbarischen König noch Widerstand leistet. Schließlich lässt er sich auf ein ungewöhnliches Bündnis ein: Gemeinsam mit dem mächtigen Gott Horus plant Bek, Sets Schreckensherrschaft zu beenden. Für Bek und Horus beginnt ein atemberaubender Kampf.

Genre:
Action
Produktion:
US, 2016
Altersfreigabe:
12
GEWALT
Copyrights:
© LEONINE Licensing AG