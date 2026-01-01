Gods of Egypt
123 Min.Ab 12
Spektakulärer Actionkracher mit Gerard Butler und Nikolaj Coster-Waldau: Nachdem sich Set, der Gott der Dunkelheit, des ägyptischen Throns bemächtigt hat, droht das Reich im Chaos zu versinken. Bek ist einer der wenigen, der gegen den barbarischen König noch Widerstand leistet. Schließlich lässt er sich auf ein ungewöhnliches Bündnis ein: Gemeinsam mit dem mächtigen Gott Horus plant Bek, Sets Schreckensherrschaft zu beenden. Für Bek und Horus beginnt ein atemberaubender Kampf.
Genre:Action
Produktion:US, 2016
