Going to Brazil
92 Min.Ab 16
92 Min.Ab 16
Going to Brazil
Copacabana! Klar, dass die Freundinnen Agathe, Lily und Chloé die Einladung zu Katias Hochzeit annehmen. Am ersten Abend geht es gleich auf eine Luxusparty. Die Stimmung ist ausgelassen, bis Lily unabsichtlich einen aggressiven Grabscher über die Balkonbrüstung befördert. Blöderweise ist der Tote Katias Bräutigam und Sohn eines mächtigen Fleischbarons. Der will Rache und den ungeborenen Enkelsohn. Das jagt auch die hochschwangere Katia mit auf die Flucht und in einen irrsinnigen Road Trip voller Cocktails, Bikinis und Schnellfeuerwaffen!
Genre:Comedy, Drama
Altersfreigabe:
16
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