Gold
Gold
Matthew McConaughey in wahrer Goldgräberstimmung: Müde und frustriert von seinem Job, beschließt Kenny Wells, seinen Traum zu verwirklichen und dem Ruf des Goldes zu folgen. Der führt ihn in die Tiefen des indonesischen Dschungels, wo er sich mithilfe des Geologen Michael Acosta zu einer potenziellen Goldmine durchschlägt. Sie werden auch fündig, doch die Euphorie währt nicht lange, denn an ihrer Beute sind auch politische Kräfte höchster Ordnung interessiert.
Genre:Drama, Abenteuer
Produktion:US, 2017
12GEWALT
Copyrights:© STUDIOCANAL GmbH