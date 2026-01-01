Gonger 2 - Das Böse kehrt zurück
92 Min.Ab 16
92 Min.Ab 16
Gonger 2 - Das Böse kehrt zurück
Helma wird durch die Stimme ihres Freundes Philipp in die verlassene Hansen-Villa gelockt. Als ein roter Ball auf sie zurollt, weiß sie, es war eine Falle: Der "Gonger" ist zurück ... Als Helma qualvoll ums Leben kommt, kehrt der von Gewissensbissen geplagte Philipp zurück in sein Heimatdorf Altbrunnstedt, wo ihm der blanke Hass entgegenschlägt: Die Einwohner machen ihn für die grausame Mordserie verantwortlich ...
Genre:Thriller, Horror
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© win win Film