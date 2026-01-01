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Gonger - Das Böse vergisst nie

Gonger - Das Böse vergisst nie

95 Min.Ab 16
SAT.1 emotions95 Min.Ab 16
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Gonger - Das Böse vergisst nie

Gonger - Das Böse vergisst nie

Der seit seinem achten Lebensjahr verwaiste Phillip kehrt nach Jahrzehnten in sein Heimatdorf zurück, um die geerbte Villa seines Opas zu verkaufen. Doch nach Phillips Ankunft mehren sich merkwürdige Vorkommnisse - und es gibt die ersten Toten. Steckt ein "Gonger" dahinter? Der Legende nach kehrt ein im Watt ermordeter Mensch nach zwei Generationen als "Gonger" zurück, um die Enkel seiner Mörder heimzusuchen. Kann Phillip mit seinen Jugendfreunden den Fluch besiegen?

Genre:
Mystery, Horror
Produktion:
DE, 2008
Altersfreigabe:
16
Copyrights:
© filmpool entertainment GmbH Köln