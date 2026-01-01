Good Boys - Nix für kleine Jungs
87 Min.Ab 12
87 Min.Ab 12
Good Boys - Nix für kleine Jungs
Teenager-Komödie unter der Regie von Gene Stupnitsky: Der 12-jährige Max wird auf eine Kussparty eingeladen und ist überfordert. Mithilfe seiner Kumpels Thor und Lucas stiehlt er die Drohne seines Vaters und versucht damit, die Nachbarn beim Schmusen zu beobachten. Doch das Ganze geht schief und die Drohne wird zerstört. Jetzt sind alle drei Freunde so durch den Wind, dass sie die Schule sausen lassen und eine ganze Reihe unreifer Entscheidungen treffen.
Genre:Comedy
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Universal Studios Limited