Good Vibrations - Sex vom anderen Stern
105 Min.Ab 12
105 Min.Ab 12
Good Vibrations - Sex vom anderen Stern
Männer und Frauen verstehen sich nicht. Für Harold (Garry Shandling), den Alien mit der Kenn-Nummer H1449-6, aus dem anderen Sonnensystem ist das nichts Neues - schließlich hatte er noch nie mit einer zu tun. Ausgeschickt vom Führer seines Heimatplaneten (Ben Kingsley) und ausgestattet mit einem gräßlich brummenden Zeugungsorgan soll er eine Erdenfrau (Annette Bening) schwängern. Mit dem erhofften Nachwuchs hat man schließlich wahrhaft galaktische Pläne. Doch vor der Realisierung muß sich der ungeschickte Möchtegern-Lover durch eine ganze Serie von Katastrophen der allerpeinlichsten Art kämpfen. Und da zeigt sich schnell, dass eine gute theoretische Ausbildung noch lange keinen versierten Aufreißer und guten Lover macht ...
Genre:Comedy
Produktion:DE, US, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH