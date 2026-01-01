Gott
91 Min.Ab 12
91 Min.Ab 12
Gott
Fünfzig Jahre lang war Richard Gärtner glücklich verheiratet. Nach dem Tod seiner Frau verlässt ihn der Lebensmut. Der 78-Jährige empfindet sein Leben plötzlich als sinnlos und möchte sterben. Doch obwohl Suizid juristisch keine Straftat ist und es mittlerweile das Recht auf selbstbestimmtes Sterben gibt, lehnen die Behörden als auch seine Hausärztin ihre tätige Mithilfe ab. Ein Ethikrat befasst sich daraufhin mit der Frage, ob die Medizin einem gesunden Menschen beim Sterben helfen darf. Eine Debatte entbrennt, die weit über den Einzelfall hinausreicht und zwingt, über den Sinn und das Ende des Lebens nachzudenken, über Selbstbestimmung und Verantwortung, Freiheit und den Wert des Daseins.
Genre:Drama
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© ORF 2