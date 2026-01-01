GRAN TURISMO
129 Min.Ab 12
Ein Actiondrama, das auf einer wahren Geschichte basiert: Der Teenager Jann träumt von einer Karriere als Rennfahrer. In dem Spiel "Gran Turismo" perfektioniert er sein Können. Der Marketing-Manager Danny plant die GT Academy, um neue Talente zu fördern. Jann überzeugt in virtuellen Rennen und qualifiziert sich für die Akademie. Auf der Rennstrecke muss der Teenager seine Fähigkeiten beweisen, doch ein Unfall, bei dem ein Zuschauer stirbt, lässt ihn an seinem Traum zweifeln.
Genre:Drama
Produktion:US, 2023
