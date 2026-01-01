Greedy - Erben will gelernt sein
108 Min.Ab 6
108 Min.Ab 6
Greedy - Erben will gelernt sein
Michael J. Fox und Kirk Douglas schachern in dieser Komödie um ein Millionen-Erbe: Der reiche Joe McTeague ist nicht mehr der Jüngste, und seine Erben warten nur darauf, dass er den Löffel abgibt. Doch als Joe ihnen seine junge Pflegerin Molly vorstellt, ahnen seine Kinder, dass sie leer ausgehen werden. Ihre letzte Hoffnung ist ihr Cousin Danny, Joes einstiger Liebling, der der Familie vor Jahren den Rücken gekehrt hat. Nun muss er die Gunst des alten Mannes zurückgewinnen ...
Genre:Comedy
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Universal Studios Limited