Gretel & Hänsel
85 Min.Ab 16
85 Min.Ab 16
Gretel & Hänsel
Neuinterpretation des populären Grimm-Märchens: Nach dem Tod ihres Vaters müssen Gretel und Hänsel ihr Zuhause verlassen. Unterwegs treffen sie auf einen Jäger, der sie jedoch nicht auf Dauer aufnehmen kann. Die Geschwister hoffen, bei den Waldmenschen Zuflucht zu finden. Auf dem Weg dorthin stoßen sie auf eine einsame Hütte, in der es verführerisch duftet. Eine alte Dame bittet sie freundlich, zu bleiben. Dass die Frau allerdings nichts Gutes im Sinn hat, merkt Gretel bald.
Genre:Horror, Fantasie
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© MGM International Television Distribution