Griechische Küsse
91 Min.Ab 6
91 Min.Ab 6
Griechische Küsse
Vanessas Leben verläuft beruflich wie privat strikt nach Plan, bis ihr Freund Tim kurz vor der Hochzeit bemerkt, dass man auch mit anderen Frauen sehr viel Spaß haben kann. Sie beschließt, um Tim zu kämpfen und reist ihm - trotz großer Flugangst - auf die griechische Insel Santorin nach. Sie findet nicht nur Gefallen an der herrlichen Insel, sondern auch an dem attraktiven Janis ...
Genre:Romantische Komödie, Comedy
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Berengar Pfahl Media GmbH