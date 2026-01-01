Große Erwartungen
108 Min.Ab 12
108 Min.Ab 12
Große Erwartungen
Finnegan Bell, ein zehnjähriger Waisenjunge, wächst bei seiner Schwester Maggie und ihrem Freund Joe in ärmlichen Verhältnissen in Florida auf. Eines Tages trifft Finn auf einen entflohenen Häftling, der ihn dazu bringt, ihm zu helfen. Eine schicksalhafte Begegnung, wie sich viele Jahre später herausstellen wird. Finn verliebt sich unterdessen in die hübsche Estella, die Nichte der reichen und exzentrischen Miss Nora Dinsmoor ...
Genre:Drama, Romanze, Mystery
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20 Century Fox