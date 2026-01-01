Hachiko – Wahre Freundschaft währt ewig
104 Min.Ab 0
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Hachiko – Wahre Freundschaft währt ewig
Als Professor Parker Wilson eines Tages am Bahnhof einen herrenlosen Akita-Welpen findet, ahnt er nicht, dass dieser Moment sein Leben für immer verändern wird. Zwischen Mensch und Tier entsteht eine tiefe, wortlose Verbindung – geprägt von Vertrauen, Routine und unerschütterlicher Liebe. Doch als Parker eines Tages nicht zurückkehrt, beginnt Hachiko, Tag für Tag am Bahnhof auf ihn zu warten. Jahr für Jahr. Unbeirrbar. Die Menschen um ihn herum sind berührt, doch niemand versteht ganz, was Hachiko antreibt – ist es Treue, Hoffnung oder etwas, das über das Sichtbare hinausgeht?
Genre:Drama
Altersfreigabe:
0
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