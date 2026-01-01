Hacked – Kein Leben ist sicher
Mike Regan (Pierce Brosnan) führt das luxuriöse Leben eines Selfmade-Millionärs mit bildschöner Ehefrau, einer intelligenten Tochter, beeindruckendem 'Smart Home' und mehr Geld, als er je ausgeben kann. Seine exklusive Firma 'Regan Aviation' steht kurz vor einem Durchbruch im Privatjet-Sektor und er vor dem Geschäft seines Lebens. Doch als seine Beziehung zu seinem ehemaligen IT-Angestellten Ed Porter (James Frecheville) hässlich wird, sieht er seine ganze Existenz bedroht, denn heute kann jedes private Detail mit nur einem Mausklick an die Öffentlichkeit gelangen. Und Ed geht sogar noch einen Schritt weiter.
Genre:Thriller
Produktion:IE, US, FR, 2016
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH