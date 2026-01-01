Hängt ihn höher
110 Min.Ab 16
110 Min.Ab 16
Hängt ihn höher
Jed Cooper wird unschuldig des Mordes angeklagt und muss an den Galgen. In letzter Sekunde gelingt es ihm jedoch, dem Tod davonzukommen. Nun schwört er Rache an all denen, die ihn hängen sehen wollten. Nach seiner Ernennung zum Marshall, beginnt er seine Jagd und begegnet dabei der schönen Rachel. Auch ihr ist unsagbares Leid widerfahren und sie schließt sich dem Rächer an, um ihren Peinigern den Garaus zu machen.
Genre:Western
Produktion:US, 1968
Altersfreigabe:
16DESORIENTIERUNG
Copyrights:© MGM International Television Distribution