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Haie - Monster der Medien

Haie - Monster der Medien

54 Min.Ab 0
Terragonia54 Min.Ab 0
Terragonia
Haie - Monster der Medien

Haie - Monster der Medien

Gefürchtet als Killer, doch oft missverstanden: Diese Dokumentation erzählt die wahre Geschichte der Haie – und beleuchtet, wie sehr ihr Ruf durch Medien verzerrt wurde. Statt blutrünstiger Bestien zeigt der Film die faszinierenden, bedrohten Meeresbewohner in einem neuen Licht und macht auf die realen Gefahren aufmerksam, denen sie ausgesetzt sind

Produktion:
DE, 2019
Altersfreigabe:
0
Copyrights:
© 2026 PLAION PICTURES GmbH