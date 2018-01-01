Halloween
102 Min.Ab 16
102 Min.Ab 16
Halloween
Jamie Lee Curtis schlüpft wieder in ihre legendäre Rolle als Laurie Strode: Vierzig Jahre nach der Terrornacht kehrt Michael Myers nach Haddonfield zurück, um seine grausame Mordserie fortzusetzen. Doch diesmal wartet jemand auf ihn: Laurie Strode, einst sein Opfer, hat sich all die Jahre auf diesen Moment vorbereitet. Während ihre Tochter Karen und Enkelin Allyson ahnungslos sind, hat sie längst einen Plan geschmiedet, um das personifizierte Böse endlich zu besiegen.
Genre:Feiertag, Horror, Thriller
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
16
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