Halloween Ends
107 Min.Ab 18
107 Min.Ab 18
Halloween Ends
David Gordon Green schickt Jamie Lee Curtis zum letzten Mal in den Kampf gegen ihren Erzfeind: Um mit der Vergangenheit abzuschließen, schreibt Laurie ihre Memoiren. Sie wohnt bei ihrer Enkelin Allyson und verarbeitet den Tod ihrer Tochter. Allyson freundet sich indes mit dem Außenseiter Corey an. Als der an Halloween angegriffen und verletzt wird, schließt er sich voller Wut mit dem berüchtigten Serienkiller Michael Myers zusammen und begibt sich auf einen blutigen Rachefeldzug.
Genre:Feiertag, Horror, Thriller
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
18ANGST, DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH