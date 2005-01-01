Zum Inhalt springenBarrierefrei
Halloween II – Das Grauen kehrt zurück

93 Min.Ab 16
Es ist noch immer Halloween. Obwohl Dr. Loomis mehrfach auf den wahnsinnigen Michael Myers gefeuert hat, schafft es der Killer doch, auf mysteriöse Weise zu entkommen. Die Junge Laurie Strode wird mit einem Schock erstmal in ein Krankenhaus eingeliefert. Doch der wahre Horror fängt jetzt erst an, denn Michael Myers verfolgt Laurie fanatisch weiter und tötet jeden, der sich ihm in den Weg stellt. Die Nacht des Grauens erreicht ihren blutigen Höhepunkt.

Feiertag, Horror, Thriller
16
© 2005 Lions Gate Entertainment. All Rights Reserved.